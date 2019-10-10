السعودية اليوم / تعاوني الملحاء ينظم درساً علمياً ولقاء مفتوح غداً



صبيا11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان " فقه القرآن والسنة "، يلقيه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة محمد بن شامي شيبة، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش، بعد صلاة المغرب، كما ينظم المكتب في نفس اليوم لقاءً مفتوحاً للجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة .

ويأتي الدرس العلمي واللقاء المفتوح ضمن المناشط التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي .

// انتهى //

10:39ت م

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