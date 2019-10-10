السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق مسابقة كتابة المقال للبنات



نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت إدارة تعليم منطقة نجران، ممثلةً بإدارة نشاط الطالبات اليوم مسابقة كتابة المقال للبنات لعام ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ .

وحددت الإدارة لقبول المشاركات لجميع مدارس البنات بالمنطقة بمراحلها التعليمية كافة عدد من الشروط منها : وضوح الفكرة، والنص باللغة العربية الفصحى، وأن يكون هادفاً ويحمل قيماً وأهدافاً تربوية، ويراعي الضوابط الشرعية والأعراف الاجتماعية والثوابت الوطنية، ويتناول موضوعاً معيناً بتفاصيله دون تشعب، والتقيد بالقواعد العلمية للكتابة، ويكتب بنسختين نسخة يدوية بخط الطالبة المشاركة وأخرى مطبوعة word، ومراعاة الخط الجميل الواضح في النسخة اليدوية، والالتزام بعناصر المقال من عنوان ومقدمة وعرض وخاتمة، وتوافق الأسلوب مع الموضوع وعناصر البناء الفني للمقالة، وترابط الأفكار وتسلسلها وخلوها من الأخطاء النحوية والإملائية، وأن يدون عليها بيانات الطالبة والمدرسة والإدارة التعليمية .

// انتهى //

10:19ت م

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