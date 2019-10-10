السعودية اليوم / التخصصات الصحية تقدم خدماتها لـ 15 منشأة صحية و656 ممارساً صحياً



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

قدمت الهيئة

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن مبادرة "تستاهل نجيك" تستهدف المنشآت والمدن الطبية التي ينتسب لها عدد كبير من الممارسين الصحيين لتقديم الخدمة لهم في أماكن عملهم، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى أيضاً إلى فتح قنوات تواصل مع الممارسين الصحيين من دون الحاجة إلى زيارة الهيئة، حيث يقوم فريق من الهيئة بالالتقاء بالممارسين الصحيين، وشرح أنظمة الهيئة ولوائحها وآليات التعامل مع النظام الإلكتروني الموحد "ممارس بلس" ومساعدة طالبي الخدمة في تقديم طلباتهم إلكترونياً.

وأفاد أن المنشآت الصحية التي استفادت من الخدمة، هي مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم، ومستشفى الملك فهد التخصصي والملك سلمان للقوات المسلحة في تبوك، ومستشفى الملك فهد بجازان، ومستشفى القوات المسلحة في الطائف، ومستشفى الملك خالد في حائل، ومستشفى الجبر للعيون في الأحساء، ومستشفى الملك فهد في الباحة، ومستشفى الملك خالد العام في حفر الباطن، ومستشفى الملك خالد في نجران، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري ومستشفى الملك فهد التخصصي في الخبر، ومستشفى عسير المركزي في أبها، والغرفة التجارية في الأحساء.

// انتهى //

10:11ت م

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الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسقدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خدماتها لـ 15 منشأة صحية في مختلف محافظات ومدن المملكة استفاد منها نحو 656 ممارساً صحياً، ضمن مبادرة "تستاهل نجيك" التي تُعنى بزيارة الممارسين الصحيين في أماكن عملهم، وتقديم الخدمات لهم، والاجابة عن استفساراتهم، وذلك خلال الأشهر الثلاث الماضية.وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن مبادرة "تستاهل نجيك" تستهدف المنشآت والمدن الطبية التي ينتسب لها عدد كبير من الممارسين الصحيين لتقديم الخدمة لهم في أماكن عملهم، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى أيضاً إلى فتح قنوات تواصل مع الممارسين الصحيين من دون الحاجة إلى زيارة الهيئة، حيث يقوم فريق من الهيئة بالالتقاء بالممارسين الصحيين، وشرح أنظمة الهيئة ولوائحها وآليات التعامل مع النظام الإلكتروني الموحد "ممارس بلس" ومساعدة طالبي الخدمة في تقديم طلباتهم إلكترونياً.وأفاد أن المنشآت الصحية التي استفادت من الخدمة، هي مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم، ومستشفى الملك فهد التخصصي والملك سلمان للقوات المسلحة في تبوك، ومستشفى الملك فهد بجازان، ومستشفى القوات المسلحة في الطائف، ومستشفى الملك خالد في حائل، ومستشفى الجبر للعيون في الأحساء، ومستشفى الملك فهد في الباحة، ومستشفى الملك خالد العام في حفر الباطن، ومستشفى الملك خالد في نجران، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري ومستشفى الملك فهد التخصصي في الخبر، ومستشفى عسير المركزي في أبها، والغرفة التجارية في الأحساء.// انتهى //10:11ت م0026

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