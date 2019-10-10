السعودية اليوم / "تعظيم التوحيد" محاضرة بتعاوني الجوف



سكاكا 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة الجوف غداً, محاضرة بعنوان "تعظيم التوحيد"، يقدمها ياسر بن فياض الفياض, وذلك بجامع الريان بسكاكا.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الأنشطة الدعوية التي يقدمها المكتب لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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08:55ت م

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