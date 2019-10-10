هدف يقدم نصيحة مهمة لكل باحث عن عمل

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) نصيحة مهمة إلى كل باحث عن عمل.

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وقال “هدف”: حفاظًا على سرية معلوماتك الشخصية في برنامج حافز، احرص على عدم تزويد أي جهة أو شخص ببيانات الدخول على حسابك في البوابة الوطنية للعمل طاقات.

في سياق آخر، ودعمًا لتوظيف السعوديين والسعوديات، ورفع مساهمتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين، يقدم هدف الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.