الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بشركة تطوير التعليم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل عن توفر وظائف بمسمى محاسب للرجال والنساء للعمل في الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بمسمى محاسب وفق الشروط التالية: الوظائف للرجال والنساء بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو مايعادلها / محاسبة ولايشترط توفر الخبرة.

نوع الدوام : دوام كامل

فترة العمل : صباحية.

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وصف التدريب: تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

المهام التدريبية: تسوية الاختلافات في الحسابات : تشمل تسوية بيانات الحسابات المالية بما فيها البيانات المصرفية، والمقارنة بين الرصيد الفعلي والمبالغ المستلمة والمصروفة خلال الفترة المالية، وتسوية أي اختلافات.

إعداد التقارير : جمع البيانات المالية، وتقديم ملخصات وتقارير عن الوضع المالي، وإعداد التقارير المالية، مثل الموازنات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر.

ضمان الامتثال : اتباع المعايير المحاسبية، وإرشادات التقارير المالية، ومواكبة التشريعات والمعايير المهنية أولاً بأول.

تنفيذ الأنشطة المحاسبية : الاضطلاع بأنشطة المحاسبة العامة، وإعداد مدخلات دفتر اليومية والاحتفاظ بدفاتر الأستاذ لتسجيل المعاملات المتعلقة بالأصول والخصوم وحسابات رأس المال، والتحقق من المعاملات المالية.