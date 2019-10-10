شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في اليابان تدعو السعوديين للتقيد بتعليمات «الكوارث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أهابت السفارة السعودية في اليابان، بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

وجاء تنبيه السفارة اليوم (الخميس) عبر حسابها في «تويتر» نظراً للتحذيرات من إعصار «Hagibis» الذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودعت السفارة في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل على الرقم (09055833862) أو الرقم (0335895242)، متمنية السلامة للجميع.