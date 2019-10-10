لماذا يعيش 90% من المكفوفين في ظلام "البلدان النامية"؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبصرت مبادرة منظمة الصحة العالمية النور للقضاء على العمى تحت شعار "الحق في الإبصار"، بهدف الوصول إلى عالم خال من مسببات العمى بحلول 2020.

حقائق مظلمة

- كشف الباحثون في دورية "لانسيت غلوبال هيلث"، أن حالات العمى سترتفع من 36 مليون شخص إلى 115 مليونا بحلول 2050، وذلك في حال عدم توفير المزيد من الدعم والتمويل لتحسين طرق العلاج.

- يشير تحليل بيانات في 188 بلدا إلى أن هناك أكثر من 200 مليون شخص يعانون من ضعف إبصار ما بين المتوسط والشديد، ويتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 550 مليونا بحلول 2050.

- %90 من المكفوفين يعيشون في البلدان النامية.

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- قدر عدد المعاقين بصريا بنحو 285 مليون شخص في 2010، منهم 39 مليونا مصابون بالعمى.

- قدر بأن إقليم شرق المتوسط الذي يضم دول الخليج، ومن بينها المملكة العربية السعودية يشكل 12.5% من نسبة العمى في العالم.

السبب في الانتشار القضاء على العمى الذي يمكن تجنبه يشكل تحديا نظرا إلى:

- ارتفاع معدل انتشار أمراض العيون.

- أن رعاية العيون غير مدرجة في جميع مستويات الرعاية الصحية، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية.

- قلة الاستثمار في علاجات العين. الحل والعلاج تنصح منظمة الصحة العالمية بوضع خطط وطنية من أجل العناية الشاملة بالعين، وبناء القدرات في مجال صحة العين الشامل، والوقاية من العمى في البلدان ذات الدخل المنخفض أو تلك التي لديها حالات طوارئ معقدة.