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كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، عددًا من الضباط والأفراد والموظفين، العاملين بجوازات المنطقة وفروعها؛ لقاء جهودهم المميزة في أداء لعملهم، وحافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
من جهتهم، أعرب المُكَرّمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمدير جوازات المنطقة اللواء "السليمان"، على هذه اللفتة التي تُعد دافعًا وتشجيعًا لهم؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد في مجال عملهم، وفي خدمة الدين ثم الملك والوطن.
الجوازات نجران
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 09:48 AM
تحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاءمدير جوازات نجران يُكَرّم الموظفين المتميزين
كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، عددًا من الضباط والأفراد والموظفين، العاملين بجوازات المنطقة وفروعها؛ لقاء جهودهم المميزة في أداء لعملهم، وحافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
من جهتهم، أعرب المُكَرّمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمدير جوازات المنطقة اللواء "السليمان"، على هذه اللفتة التي تُعد دافعًا وتشجيعًا لهم؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد في مجال عملهم، وفي خدمة الدين ثم الملك والوطن.
، مدير جوازات نجران يُكَرّم الموظفين المتميزين ،
المصدر : الخليج 365
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