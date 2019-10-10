، مدير جوازات نجران يُكَرّم الموظفين المتميزين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء

كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، عددًا من الضباط والأفراد والموظفين، العاملين بجوازات المنطقة وفروعها؛ لقاء جهودهم المميزة في أداء لعملهم، وحافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جهتهم، أعرب المُكَرّمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمدير جوازات المنطقة اللواء "السليمان"، على هذه اللفتة التي تُعد دافعًا وتشجيعًا لهم؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد في مجال عملهم، وفي خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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