، زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - المساحة الجيولوجية: لا أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، منطقة باسو في إقليم مالوكو الإندونيسي اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على مسافة أربعة كيلو مترات من غرب إلى جنوب غرب باسو.

ولم تَرِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.زلزال إندونيسيا