، "آبل" تبدأ في بيع Xbox Wireless لأجهزة آيفون وآيباد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُوفّر وحدة التحكم ذراعيْ تحكم ولوحة للاتجاه وزنود الكتف

بدأت شركة آبل بيع (وحدة التحكم اللاسلكية إكس بوكس) Xbox Wireless Controller: جهاز التحكم من مايكروسوفت، الذي يتوافق مع هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية الجديدة.

ومع أن وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة Xbox Wireless Controller ظهرت على متجر آبل؛ إلا أن اللاعبين المهتمين باستخدامه لخدمة بث الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade يمكنهم أيضًا شراؤه من مكان آخر؛ وفق ما نقلته اليوم "البوابة العربية للتقنية".

وبعد الإعلان عن دعم وحدة التحكم الخاصة بمنصة الألعاب (إكس بوكس ون) Xbox One من مايكروسوفت خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بآبل WWDC 2019؛ وذلك لنظام (آي أو إس 13)، ونظام (آيباد أو إس)، ونظام (تي في أو إس)؛ فإن الجهاز أصبح عنصر جذب للاعبين الراغبين في الاشتراك في خدمة الألعاب (آبل آركيد)، التي تتوفر مقابل 4.99 دولارات أمريكية شهريًّا على مختلف أجهزة آبل.

وللاستفادة من ذلك، بدأت شركة آبل في إدراج وحدة التحكم اللاسلكية Xbox Wireless Controller في متجرها الإلكتروني. وتوفر وحدة التحكم المدعمة بتقنية البلوتوث ذراعيْ تحكم، ولوحة للاتجاه، وأربعة أزرار رئيسية، وزنود الكتف، وغيرها من المدخلات، بالإضافة إلى مقبس سماعة أذن إستريو لمنفذ 3.5 ميليمترات لتوفير الصوت لسماعات الأذن المتوافقة.

وقد يرغب المُلّاك الحاليون لوحدة التحكم اللاسلكية Xbox Wireless Controller في استخدام ما لديهم مع خدمة (آبل آركيد). ولكن لا تقدم جميع الطرز دعمًا لبروتوكول البلوتوث المطلوب للاتصال بهواتف آيفون.

أما أولئك الذين يتطلعون إلى شراء وحدة التحكم اللاسلكية؛ فيجدون السعر مرتفعًا؛ إذ تبيعها آبل بسعر 59.95 دولارًا أمريكيًّا؛ فيمكنهم شراؤها من متاجر خارجية، مع الحرص على توافق إصدار البلوتلوث.ابل مايكروسوفت