تعليم القنفذة بطلاً لتصفيات بطولة التعليم لكرة القدم

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 -عبدالله العازمي :

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية مشروعات الوزارة التربوية والرياضية والتي تهدف لبناء شخصيات وصقل عقول الطلاب وإعدادهم ليكونوا رجال الغد وبناة المستقبل الواعد.

جاء ذلك خلال رعايته مساء أمس الاربعاء للتصفيات الختامية لبطولة التعليم لكرة القدم والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وشارك فيها ١٢ إدارة تعليمية بملاعب الراقي بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي ومدير إدارة النشاط الطلابي وبعض مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين ورئيس قسم التربية الرياضية ومشرفيها وعدد من المعلمين والطلاب .

Advertisements

وفي ختام المباراة توج اللهيبي فريق تعليم القنفذة بالمركز الاول وسلمهم كأس البطولة بعد تغلبه على تعليم الطائف بهدفين مقابل لاشئ وحصول فريق تعليم الطائف على المركز الثاني.

وهنأ اللهيبي الفريقين بتأهلهم للتصفيات النهائية للبطولة في جازان مقدما شكره وتقديره لمدير إدارة النشاط الطلابي ولرئيس قسم النشاط الرياضي وجميع مشرفيه على الاستعداد المبكر والتخطيط والتنظيم الرائع لهذه البطولة كما قدم شكره لادارة ملاعب الراقي على استضافتهم للبطولة مشيدا بجهود الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة في البطولة.

يذكر أن الإدارات التعليمية المشاركة في هذه البطولة هي “مكة، المدينة، عفيف، البكيرية، الباحة، جدة، وادي الدواسر ، المهد، الليث، القويعية، القنفذة، بالاضافة لتعليم الطائف الادارة المستضيفة للبطولة.