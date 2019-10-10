الان تتابع سابقة عالمية: «التحلية» توقع مذكرة تفاهم مع «تويوبو» لتطوير اغشية مبتكرة لإدارة مياه الرجيع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم بمقرها الرئيسي في الرياض، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة تويوبو اليابانية والشركة العربية اليابانية للأغشية بهدف تطوير نوع جديد من الأغشية ذات التركيز والضغط العالي.
حيث وقع معالي المحافظ المهندس / علي بن عبد الرحمن الحازمي عن المؤسسة ورئيس تويوبو الأستاذ / سيجي ناراهار، عن الشركة، والرئيس التنفيذي للعربية اليابانية للأغشية الأستاذ سعيد سعد الحارثي عن الشركة العربية.
ونصت المذكرة على أن تقوم الشركتين بالشراكة مع المؤسسة بتطوير وتقييم أغشــية (التناضح الأمامي) (FO) من نوع الأليــاف المجــوفة (Hollow Fine Fiber)، وذلك لزيادة تركيز الأملاح في مياه الرجيع وبالتالي تحقيق أرقام ذات جدوى اقتصادية جاذبة مما يسهم في تعظيم المحتوى المحلي وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة تشغيل محطات التحلية.
ووفقاً لهذه المذكرة سيتم تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع المائي، حيث يقوم معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالمؤسسة ومن خلال هذه المذكرة بتقييم هذه التقنية في المحطات التجريبية بالجبيل، ومن ثم توطينها بالمملكة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الرائدة في هذا المجال من خلال حصولها على ثلاثة براءات اختراع خاصة بإدارة مياه الرجيع، ومن المنتظر تطبيقها على كافة محطات المؤسسة قريباً.
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