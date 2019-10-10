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خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو وإسبر التحديات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض اليوم (الخميس) بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو .

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وقال نائب وزير الدفاع عبر حسابه في "تويتر": سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي اليوم، حيث تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف: بحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

كما التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، حيث ناقشا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدا على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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