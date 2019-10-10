، العثور على "مفقود الشملي" متوفى في الصحراء قرب سيارته ،

محمد بن مسعود - الدمام - مكفوله الهندي تم العثور عليه حيًّا وبصحة جيدة

عُثر على سبعيني متوفى بعد فقدانه في محافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل.

وقال المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ الخنيني "لسبق": إن المفقود السبعيني عُثر عليه متوفى من قِبَل أفراد الدفاع المدني بمحافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل، وأفاد بأن بلاغًا ورد للجمعية، يفيد بفقد مواطن يبلغ من العمر ٧٠ سنة برفقته أحد مكفوليه من الجنسية الهندية، يستقلان "جيب شاص موديل ٢٠٠٩"، وكان آخر اتصال بهم صباح أول أمس الثلاثاء، وعلى الفور تمت الاستجابة من أبطال عون في زمن قياسي، وتم تحديد إحداثيات آخر اتصال لجوال المفقود، ورسمت الخطة بناء على المعطيات المتوفرة.

وأضاف "الخنيني" أنه أثناء عملية البحث، تم العثور على المفقود الأول متوفى بالقرب من سيارته من قِبَل أفراد الدفاع المدني المشاركين في المهمة، واستمرت عملية البحث عن المفقود الثاني من الجنسية الهندية حتى تم العثور عليه حيًّا وبصحة جيدة من قِبَل أبناء عم المفقود في إحدى مواقع البهائم القريبة من المنطقة.

وتولّت الجهات المعنية الحادثة بعد نقل المتوفى السبعيني إلى مستشفى الشملي التابعة لمنطقة حائل.

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الشملي حائل عون