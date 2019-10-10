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حجزت بلدية محافظة ينبع -ممثلة في إدارة المراقبة والتراخيص- مركبتين لبيع الأيسكريم "المثلجات" غير المرخصة؛ وذلك في إطار حملتها الهادفة للقضاء على ظاهرة بيع الأغذية غير الآمنة بالمرافق العامة في المحافظة.
كما نفّذت وكالة البلدية للخدمات -ممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على محلات ومطاعم بيع الأسماك بالمحافظة؛ حيث ضبطت كميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم مصادرتها وإتلافها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.
بلدية ينبع ينبع جولات رقابية
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 08:48 AM
نفّذتها بلدية المحافظة على المحلات والمطاعم وطبقت لائحة الجزاءاتحجز وإتلاف وغرامات.. جولات رقابية في ينبع تضبط أغذية غير آمنة
حجزت بلدية محافظة ينبع -ممثلة في إدارة المراقبة والتراخيص- مركبتين لبيع الأيسكريم "المثلجات" غير المرخصة؛ وذلك في إطار حملتها الهادفة للقضاء على ظاهرة بيع الأغذية غير الآمنة بالمرافق العامة في المحافظة.
كما نفّذت وكالة البلدية للخدمات -ممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على محلات ومطاعم بيع الأسماك بالمحافظة؛ حيث ضبطت كميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم مصادرتها وإتلافها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
شملت المخالفات: تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات.
، حجز وإتلاف وغرامات.. جولات رقابية في ينبع تضبط أغذية غير آمنة ،
المصدر : الخليج 365
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