، "حساب المواطن": بدء إيداع الدفعة 23 للمستفيدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - لشهر أكتوبر للمكتملة طلباتهم وسيستمر لنهاية اليوم

بدأ "حساب المواطن"، فجر اليوم الخميس، إيداع الدفعة الثالثة والعشرين للمستفيدين من الدعم النقدي.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر" في وقت مبكر من صباح الخميس: بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "حساب المواطن"، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

وكان برنامج حساب المواطن قد أنجز أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث من العام الجاري على جميع المنصات شاملةً: خدمة صوتك مسموع، والحساب الرسمي، وحساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات والمكالمات الواردة والصادرة من مركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.حساب المواطن