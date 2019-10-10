رابط تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات 1441 عبر موقع قياس “المركز الوطني للقياس”

تم بالفعل الإعلان عن فترة لقياس تسجيل الكفايات الخاصة بالمعلمين والمعلمات لعام 1441 وهذا من خلال المركز الوطني للقياس بصورة رسمية بدء من يوم الإثنين فيمكنك التسجيل لتتمكن من الإختبار للحصول على رخصة المعلم وسوف يتم الإعلان عن النتائج في نهاية ديسمبر القادم، وليس هناك تاريخ محدد لإغلاق باب التسجيل وسوف يتم البدء في الإختبار إعتباراً من يوم 21 حتى 28 من مارس القادم.

رابط تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات 1441

قام المركز الوطني الخاص بقياس كفايات المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية بإصدار تنويه يهم المعلمين والمعلمات والتنويه عبارة عن مد المدة التي تحدديها للتسجيل بالموقع نتيجة لما تم رصده من إقبال تاريخي على التقديم من قبل المعلمين والمعلمات كما أنه سيتم فتح باب التسجيل لباقي المعلمين بعد الإنتهاء من المعلمين الذين حصدوا أقل من خمسون درجة بالإختبارات الخاصة بالمعلمين، عبر موقع قياس.

معايير توظيف المعلمين والمعلمات في السعودية

بعد إعلان الدراسات والبحوث العلمية الأخيرة عن نتائجها حول أهمية الدور الذي يلعبة المعلم أو المعلمة في العملية التعليمية والذي يعتبر دور حيوي للغاية حيث أن التأهيل الجيد يساعد المعلم على الشرح للتلاميذ بصورة أفضل ويجب إختيار المعلم وفق معايير محددة وضعتها الحكومة السعودية، فيجب أن يتوافر لدى المعلم مجموعة من المهارات الجيدة التي تساعده على تقديم أفضل مالديه من أساليب في التدريس.

أهمية إختبار قياس تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات

يعتبر إختبار قياس تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات من أهم الطرق الخاصة بالمفاضلة عند الإختيار بين أكثر من معلم حيث أنه يتيح فرصة جيدة لمن حصل على مؤهل عالي على التسجيل ومعرفة مدى قدرته على مهنة التدريس وتحديد مدى قدراته.