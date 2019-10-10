رقم هاتف حساب المواطن 1441 للتواصل مع برنامج الدعم الحكومي والقنوات الرسمية للدعم الفني

يمنحك برنامج حساب المواطن السعودي فرصة جيدة للتواصل مع الدعم الني بمكالمة هاتفية على رقم مجاني كما يمكنك التواصل مع حساب المواطن من خلال مجموعة قنوات رسمية يتم من خلالها تقديم كل ما يريده المستفيدين والمستفدات من حساب المواطن، والآن سنقدم لكم رقم الهاتف.

ما هو رقم هاتف برنامج حساب المواطن

الرقم الهاتفي يساعدك على الوصول للدعم الفني والتحدث معهم لحل أي مشكلة حيث أنها خدمة مجانية ليس لها أي رسوم فيمكنك الإتصال وتقديم أي سؤال كما يمكنك التعرف على جميع الإستفسارات التي تحتاج لمعرفتها كما يمكنك متابعة الحساب الحاص بك بسهولة.

والرقم هو 19912 حيث يمكنك الإتصال من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الثامنة كل صباح حتى الساعة العاشرة بالمساء، فيمكنك التعرف على كافة المعلومات التي تحتاج معرفتها عن حساب المواطن.

القنوات الرسمية لبرنامج حساب المواطن

تم توفير عدد من القنوات الخاصة بحساب المواطت والتي تساعد المواطنين السعوديين بالمجان حيث يمكنكم تقديم كل الطلبات والشكوى والإستفسارات المتنوعة من خلال هذه القنوات ومن أهم هذه القنوات الرسمية موقع تويتر وهو موقع التواصل الإجتماعي الأفضل ويمكنك من خلاله الحصول على مختلف المواعيد وكذلك الأفلام ومختلف الأرقام التي تساعدك على الحصول على الدعم الفني لحساب المواطن فيمكن لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن طلب كل ما يريدوه من خلال هذه القنوات، يمكنك التواصل من يوم الأحد للخميس في تمام الواحدة ظهراً حتى الحادية عشر في المساء وسيتم الرد.