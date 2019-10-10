نقدم لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف النسائية المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 لعام 1441 من خلال بوابة أبشر، استمراراً لمتابعتنا معكم لنشر كل ما هو جديد فيما يخص الوظائف ونتائج القبول، في كل ما هو معلن عنه داخل المملكة العربية السعودية، بوظائف القطاع العام أو القطاع الخاص، فإننا ننشر لكم من خلال هذا المقال أسماء السيدات المقبولات في الوظائف الأمنية 911 على رتبة جندي وجندي أول، في مركز العمليات الأمنية، وذلك وفقاً لإعلان المركز الوطني للعمليات.

المقبولين في الوظائف النسائية المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

أعلنت إدارة القبول والتسجيل التابعة لمركز العمليات الأمنية الوطني 911، عن ظهور نتيجة القبول المبدئي للعنصر النسائي، على الوظائف السابق نشرها في أول العام الجاري 1441، على رتبة جندي وجندي أول، حيث أن الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن دعوة جميع المقبولات، والتي ظهرت أسمائهم في نتيجة المقبولات للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وأن يقوموا بتوفير جميع الأوراق المطلوبة لاستكمال أوراق التعيين في مركز العمليات لعام 2019/ 1441.

رابط الاستعلام عن نتائج اسماء قبول المركز الوطني للعمليات الامنية 911

على جميع من تقدمت لشغل الوظائف الشاغرة في مركز العمليات الأمنية الوطني 911، وترغب في التعرف عن إن كانت تم قبولها في الوظائف أم لا، الدخول على منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني مباشرة للتعرف على نتيحة القبول المبدئي، وجميع التفاصيل الخاصة باستكمال طلب التوظيف، وسوف نمدكم بجميع التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة ونتيجة التقدم لها.