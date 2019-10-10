تعرف على أهم الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون على الريق

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يتناول الناس زيت الزيتون في الصباح عندما تكون المعدة فارغة، إلا أن القليلين يعرفون الفوائد الصحية العديدة لتناول زيت الزيتون على الريق.
يحتوي زيت الزيتون على قيم غذائية كبيرة، منها الدهون الصحية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، ومن هذه المحتويات الغذائية تأتي الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون على الريق، وأهمها:
تعزيز صحة القولون: يسهم زيت الزيتون عند تناوله على الريق في تحسين عمل القولون وحماية خلاياه من التضرر، لذلك يخفض احتمال الإصابة بسرطان القولون.
تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر: يسهم تناوله أيضا في ترطيب البشرة والشعر، وتغذية الأظافر.
تنظيف الكبد من السموم: بخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون وشرب ملعقتين منه في الصباح وعلى الريق، يسهم في تنظيف الكبد من السموم.
المساهمة في فقدان الوزن: تناول زيت الزيتون يعطي إحساس بالشبع، وبالتالي تقلل من كمية الطعام الذي تتناوله، والتي تتسبب في نقصان الوزن.
تقوية جهاز المناعة: الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون، تسهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي، ودعمه لمقاومة الأمراض.
كما يسهم زيت الزيتون في: حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة، وخفض مستوى الكوليسترول، والتقليل من خطر الإصابة بالالتهابات، وضبط مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة الدماغ.
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