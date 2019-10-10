أكل المشروم مرتين في الأسبوع يخفض نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا

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خلصت دراسة إلى أن الرجال الذين يأكلون المشروم تنخفض لديهم نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم أن دراسة يابانية توصلت إلي أن المشروم مفيد بصورة خاصة لمن هم فوق 50 عاما، الذين يأكلون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن القليل من الخضروات والفاكهة.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في دورية دولية خاصة بالسرطان، إن الذين يأكلون المشروم مرة أو مرتين أسبوعيا تنخفض لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، وذلك مقارنة بمن لا يأكلون المشروم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الدارسة إلى أن من يأكلون المشروم ثلاث مرات أو أكثر أسبوعيا تنخفض لديهم نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 17%.

ويشار إلى أن سرطان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب على الرجال، حيث تم تسجيل أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة جديدة عام 2018، كما ترتفع خطورة الإصابة بالمرض مع التقدم في السن.

ومن المتوقع أن يصاب رجل من كل ثمانية رجال في بريطانيا في المستقبل بسرطان البروستاتا في مرحلة من حياتهم.

ويشار إلى أن المشروم يستخدم بصورة واسعة النطاق في آسيا من أجل منافعه الغذائية ولأغراض طبية.

وقال الاستاذ شو زهانج، المدرس في كلية الصحة العامة بجامعة توهوكو في اليابان، والذي ترأس الدراسة ” أظهرت الدراسات التي تم إجراؤها على الخلايا الحية أن المشروم يمكنه منع الإصابة بسرطان البروستاتا”.

