بالصور.. سطو لصوص على محل جوالات بمكة وحيلة مفاجئة قبل المغادرة

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. تعرض أحد محال الجوالات بحي الكعكية بمكة المكرمة للسرقة والتخريب الجمعة الماضية ما أسفر عن خسائر تصل إلى 50 ألف ريال . والمثير للدهشة ، أن اللصوص تمكنوا من إتلاف كاميرات المراقبة وسرقة وحدة التخزين لعدم الكشف عن هويتهم . Advertisements وأكد صاحب المحل أنه فوجئ بكسر الأقفال وسرقة العديد من الأجهزة وتخريب المحل ، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية حضرت إلى الموقع فور البلاغ ولكن تم اكتشاف إتلاف الكاميرات فيما قامت برفع البصمات ليتم الكشف عن اللصوص في أقرب وقت .





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