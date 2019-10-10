فيديو.. مدير يبادر بتنظيف ساحة المدرسة بنفسه

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وثق مقطع فيديو قيام مدير مدرسة بالمبادرة بتنظيف ساحتها بنفسه أثناء وجود الطلاب والمعلمين في فصولهم.

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فيما أشار ناشر الفيديو إلى أن المدير بادر بتنظيف الساحة بعدما تقيأ أحد الطلاب فيها، مضيفا أنه صوّر الفيديو دون علمه.

وأشاد متداولو المقطع بتصرف المدير وتواضعه، ومبادرته بالاهتمام بأمور المدرسة بنفسه، واعتبروها من صفات القيادة الناجحة.



