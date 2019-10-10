لخلل في الفرامل.. “التجارة” تستدعي 837 سيارة “تويوتا” و”لكزس”

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أمس الأربعاء، استدعاء 837 مركبة من نوعي “تويوتا” و”لكزس” موديلات عام 2019- 2020، وذلك لخلل خطير في معزز الفرامل.

وتضمّنت المركبات المستدعاة 722 مركبة هجينة من نوع “تويوتا CAMRY”، و53 مركبة من نوع “تويوتا RAV 4″و 6 مركبات من نوع COROLLA، إضافةً إلى 52 مركبة من نوع “لكزس ES300h” و4 مركبات من نوع “لكزس LS500”.

وأوضحت أن الاستدعاء سببه خلل في مضخة معزز الفرامل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل، ما يزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة واحتمالية خطر وقوع حـادث.

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