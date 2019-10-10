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كشفت مصادر أن سبباً غريباً وراء إقدام طالب بالصف الخامس الابتدائي على إشعال النار في فصله بشكل متعمّد، مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي، بإحدى مدارس محافظة صبيا.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الطالب اعترف عند ضبطه بأنه أقدم على فعل ذلك مقابل مبلغ مالي وعده به طالب آخر، ما استدعى إدارة المدرسة طلب الجهات الأمنية لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأشارت إلى أن قائد المدرسة وزملاءه قد تمكّنوا من السيطرة على الحريق مستخدمين أدوات السلامة، قبل أن يباشر رجال الدفاع المدني الحادث، ولم يصب أحد من الطلاب أو المعلمين..، فيما تدخلت الجهات المعنية لكشف الأسباب وراء ارتكاب الطالب لهذه الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطالب الذي أشعل النار في فصله أثناء الطابور الصباحي بصبيا يكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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