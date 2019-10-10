البحرين: العدوان التركي على سوريا انتهاك مرفوض لقواعد القانون الدولي

أدانت مملكة البحرين بشدة العدوان التركي على شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، ندين بشدة الهجوم العسكري الذي تشنه الجمهورية التركية على مناطق بشمال شرق الجمهورية العربية السورية الشقيقة والذي يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية إذ تؤيد الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان، فإنها تطالب مجلس الأمن بالإسراع في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الهجوم، حفاظا على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في سوريا يستند إلى مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) وبما يحفظ ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، أعلن، عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء، بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال سوريا.

وأطلق أردوغان على العملية اسم «عملية ربيع السلام»، قائلًا: «إنها تستهدف داعش ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردًا داخل البلاد»، زاعمًا أن مهمة العملية «هي الحيلولة دون إقامة ممر إرهاب عبر حدودنا الجنوبية وكذلك جلب السلام إلى المنطقة».