اقتصادي / بورصة طوكيو تبدأ تعاملاتها بانخفاض



طوكيو 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م الكويتية

انخفض المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وهبط المؤشر إلى 21456.27 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة مسجلا 1578.79 نقطة.

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06:08ت م

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