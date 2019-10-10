السعودية | وظائف شاغرة لدى مصفاة ساسرف.. تعرّف على الشروط والتفاصيل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:39 صباحًا, 10 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية. وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل- المواهب والموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها. . محلل- نظم معلومات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو إدارة نظم المعلومات، أو الموارد البشرية). . مشرف خدمات الدعم والمعدات: شهادة الدبلوم في تخصص في تخصص ذي الصلة. وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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