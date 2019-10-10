موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 23 اليوم وطريقة الاستعلام إلكترونياً وطريقة التسجيل بالبرنامج

يعتبر حساب المواطن من أهم وأفضل البرامج الحماية الإجتماعية الموجودة بالمملكة العربية السعودية ويغطي حساب المواطن حوالي 12مليون فرد ويتم الإيداع كل شهر في حسابات المواطنون السعوديون وقد تم إطلاق البرنامج في شهر ديسمبر من عام 2017الماضي، وقد تعدت الدفعة المالية الأخيرة أكثر من 30مليار ريال سعودي.

طريقة الإستعلام عن حساب المواطن

يمكنك التسجيل في البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن ومن ثم قم بإدخال رقم هويتك والتاريخ الخاص بالميلاد وكذلك رقم الهاتف مع إتمام جميع البيانات، كما يمكنك في الوقت الحالي الإستعلام عن حساب المواطن من خلال عدد من الخطوات المختلفة مابين:

عليك الدخول لرابط الخاص بحساب المواطن.

قم بإختيار حاسبة حساب المواطن.

قم بكتابة الأفراد الموجودين في أسرتك تحت عمر الثامنة عشر ومافوقها.

قم بكتابة الأفراد الأقل من 18عام.

قم بكتابة الدخل الكامل للأسرة.

سوف يظهر لك المبلغ المستحق.

أكد القطحاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن أن الإستحقاق الكامل قد وصل لأكثر من 43 بالمئة من الأسر الموجودة في برنامج حساب الموطن.

موعد صرف الدفعة 23 من حساب المواطن

تم وضع الدفعة في الحسابات الأيام الماضية وقد بلغت الدفعة حوالي 2.5 مليار ريال سعودي ويتم صرفها من قبل إثنى وعشر مليون ونصف أسرة يتم في الوقت الحالي التسجيل للدفعة القادمة بشهر نوفمبر ويجب أن يكون الشخص حاصل على الجنسية السعودية كما يستبعد المواطن الذي حصل على إقامة أكثر من 3شهور خارج الأراضي السعودية حيث يجب أن يكون دائم الإقامة وكذلك من يحمل إقامة فقط.