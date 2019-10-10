الأرصاد: أمطار رعدية على الأجزاء الساحلية بعدد من المناطق.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط بالرياح التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في عدد من مناطق المملكة غدًا الخميس.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.
وتوقعت الهيئة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية، بينما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية والمرتفعات الجنوبية.
وحول حالة البحر الأحمر أوضحت الهيئة، أنه يشهد هبوب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة من 15 إلى 40 كلم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية، وشمالية شرقية بسرعة 15 إلى 36 كلم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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