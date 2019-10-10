المملكة تدين العدوان التركي على مناطق بشمال شرق سوريا

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبَّر المصدر عن قلق المملكة من ذلك العدوان، بوصفه تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصةً تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.