«منشآت» تجمع فرص الامتياز التجاري في منصة واحدة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، إطلاق منصة الامتياز التجاري المطورة.

وتتيح المنصة لرواد ورائدات الأعمال فرصَ الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته، بالإضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح وصاحب الامتياز والمواد التوعوية المتعلّقة بالأنشطة التجارية المُتاحة في هذا المجال، وسيسهم نظام الامتياز التجاري بتوسع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون انفاق أموال من الشركة الأم على التوسع بالفروع، كما يسهم بتوزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم ما يساعدها بالتفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها.

ويمكن لرواد ورائدات الأعمال الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال الدخول على الرابط بالضغط هنا؛ حيث يُعد الامتياز التجاري ركيزة في الأنظمة التجارية عالميًّا؛ حيث صدر من قِبل مجلس الوزراء؛ ليضع مرجعية قانونية تحفظ حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز.

يذكر أن نظام الامتياز التجاري ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز ويصل تأثيره في بعض الدول إلى 5% الناتج المحلي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 6% من الوظائف التي جرى توفيرها من خلاله؛ حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن حوالي مليوني مشروع امتياز تجاري عالميًّا ساهمت بتوظيف قرابة 20 مليون عامل أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع.