بالصور.. الأمير محمد بن ناصر يعود إلى جازان‬

وصل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إلى المنطقة بعد إجازته السنوية.
وكان في استقبال أمير المنطقة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، ومدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، والمستشار بفرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري.
كما كان في استقبال أمير المنطقة، وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، والمدير العام لمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبارك الشهراني، ومديرو الإدارات الحكومية، ومحافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل.
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