«الغذاء والدواء» تطلق مبادرة الترخيص المباشر للأنشطة المنخفضة الخطورة

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مبادرة الترخيص المباشر بهدف التسهيل على المستثمرين، بالأنشطة المنخفضة الخطورة.

وأوضحت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن المبادرة تستهدف تسهيل عملية الاستثمار، وتشمل تراخيص جميع المستودعات والأنشطة المنخفضة الخطورة التي يتم ترخيصها من قِبَل الهيئة، على أن تتولى الهيئة عملية التفتيش لاحقًا؛ لتقليل وقت الحصول على الخدمة.

يُذكَر أن الهيئة -ممثلةً في الإدارة العامة للتراخيص- تتولى مسؤولية الإشراف على مرحلة ما قبل التسويق للمنشآت والمستحضرات الصيدلانية. ويتضمن ذلك إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للسماح لها بالعمل والتسويق في المملكة؛ وذلك لضمان مأمونية وفاعلية المنتج المرخَّص له من خلال تطبيق المواصفات الفنية المتبعة، كما أن للهيئة الحق في إلغاء وتعليق ترخيص المنشآت المخالفة حسب قرارات لجان المخالفات.