خبير أرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق خلال ساعات

توقع خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق.

ونشر الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خريطة بالأمطار المتفاوتة المتوقع هطولها، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، والتي ستكون خفيفة إلى غزيرة، وتشمل أجزاء متفرقة، من مناطق المدينة وتبوك وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان.

وقال الحصيني: «إن البروق تظهر عصر اليوم على جازان وعسير وجنوب مكة وشرق جدة وتبوك وشمال المدينة وعلى جنوب العراق وشمال شرق الحدود الشمالية».

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كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كشفت عن حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مُثارة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 27 درجة.

وقالت «هيئة الأرصاد»: «إن نسبة الرطوبة على المشاعر المقدسة تبلغ 75%، أما المدينة المنورة فتشهد سحبًا رعدية، ودرجة الحرارة الكبرى تبلغ 39 درجة، والصغرى 28 درجة، أما درجة الرطوبة فتصل إلى 50%».

وأوضحت «هيئة الأرصاد» أنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم، الرياض، فضلًا عن تأثر المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية بالضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.