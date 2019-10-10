شكرا لقرائتكم خبر عن بمنظومة دفاع جوي جديدة.. الجيش اليمني يعلن إسقاط صاروخ حوثي والان مع التفاصيل

أعلن الجيش اليمني، بأن الدفاعات الجوية بمحور كتاف صعدة تمكنت وبمساندة من قوات التحالف العربي، صباح أمس، من إسقاط صاروخ نوع «قاهر» أطلقته ميليشيات الحوثي في أحد جبال مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف صعدة، أنه «وبعد الفحص والتحري تبين أن الصاروخ إيراني الصنع».

ونوّه المركز إلى أن هذا التطور جاء بعد «إدخال منظومة جديدة لدى كتيبة الدفاعات الجوية لمحور كتاف».