شكرا لقرائتكم فيديو.. طلب من تركي آل الشيخ لذوي الشهداء والمصابين في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-10 فيديو.. طلب من تركي آل الشيخ لذوي الشهداء والمصابين في موسم الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن مفاجأة سارة لمنسوبي القطاعات العسكرية وأُسر الشهداء. Advertisements ونشر تركي آل الشيخ فيديو عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أعلن فيه عن خصومات خاصة لمنسوبي القطاعات العسكرية وأُسر الشهداء في موسم الرياض. وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أرجو منكم للاستفادة من الخصومات التوجه لمركز فيرجن وتعبئة الاستثمارات للاستفادة من الخصومات والمزايا التي سيحصلون عليها في موسم الرياض”.







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