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تركي آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته

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2019-10-10

تركي آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أغنية جديدة من كلماته، لموسم الرياض المقرر انطلاقه يوم 15 أكتوبر الحالي، ويستمر لمدة 70 يومًا.

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ونشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، يوضح من خلاله بعض الفعاليات التي سيعرضها موسم الرياض الذي يستمر لمدة 70 يومًا.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهي ومولات تجارية تحتوي على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.

وينقسم موسم الرياض للعديد من الفعاليات أهمها “الرياض بوليفارد” الذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، والذي يحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرًا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، و10 ماركات عالمية ومطاعم ومقاهٍ وفود تركس وليالي طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.




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