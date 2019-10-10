فيديو.. ماذا طلب العرفج من وزارة الإعلام بشأن مواقع ومشاهير التواصل؟

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

اقترح عامل المعرفة أحمد العرفج على وزارة الإعلام أن تضع آلية لتداول المقاطع المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآلية للرد عليها.

وقال خلال برنامج يا هلا بالعرفج: “مثال أن يأتي مثلًا من يسيء للمملكة من خارج البلاد من كندا أو من أي بلد آخر، وفجأة يأتي أحد المشاهير ويرد على المقطع وينشره على حسابه ويروج له”.

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وأضاف أنه ما ردّ على هذه الإساءة هناك في كندا، ولكن نشر المقطع هنا على حسابه وبين قرائه ومتابعيه.

واستشهد العرفج خلال الحلقة بقول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “أميطوا الباطل بالسكوت عنه”.