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الشيوخ الأمريكي يقر عقوبات على تركيا ويستهدف أصول أردوغان المالية
ردًّا على العدوان التركي على الأراضي السورية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قرر مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات ضد تركيا، من بينها استهداف الأصول المالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك ردًّا على العملية العسكرية التي بدأتها القوات التركية مساء أمس الأربعاء، والتي استهدفت أراضي في سوريا.
وكان مجلس الأمن قد قرر عقد جلسة طارئة اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي في سوريا.
وقال الدبلوماسيون: إن مجلس الأمن سيبحث الملف السوري بناء على طلب أعضاء أوروبيين بعد بدء أنقرة عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.
وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. وستعقد الجلسة منتصف النهار في أعقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا، وفقًا للمصادر.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية بعد دقائق من بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا أن فرنسا تدين “بشدة” الهجوم التركي وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.
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