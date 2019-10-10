بجانب أمريكا وإسبانيا.. المملكة الأولى عالميًا على صعيد مؤشر ربط شبكة الطرق

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

حققت المملكة العربية والسعودية تقدمًا كبيرًا يعد الأعلى خلال السنوات السبع الماضية وفقًا لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر الجاري، حيث قفزت إلى المركز الـ 36 عالميًا متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي.

وعلى صعيد محور البنية التحتية للنقل تقدمت 6 مراكز، فيما احتلت المركز الأول عالميًا بجانب أمريكا وأسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميًا العام الماضي 2018م، وعلى صعيد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق فبلغ تقدمها 4 مراكز، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزًا عن العام الماضي.

وأكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، ساهم في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالميًا في مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على كافة الأصعدة عمومًا وعلى صعيد قطاع النقل على وجه الخصوص.

وأبان أن تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها،مكنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث.