الان تتابع “حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن حساب المواطن، على “تويتر”، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧البرنامج وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

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