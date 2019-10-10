الان تتابع تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة سارة لمنسوبي القطاعات العسكرية وأُسر الشهداء في موسم الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجأة سارة لمنسوبي القطاعات العسكرية وأُسر الشهداء في موسم الرياض.
وقال في مقطع فيديو نشره على “تويتر”: “خصومات خاصة لمنسوبي القطاعات العسكرية وأُسر الشهداء في موسم الرياض.. أنتم على رأسي”.
وأضاف: “إخواني وأحبابي جميع المنسوبين في القطاع العسكري بكل فئاته وذوي الشهداء، أرجو منكم عشان تستفيدوا من الخصومات، كل واحد يتوجه لمركز “فيرجين” ويعبي استمارات حتى يستطيع أن يستفيد من الخصومات والمميزات في موسم الرياض، وتحييونا، على راسنا”.
ويبدأ موسم الرياض في الفترة من 11 أكتوبر الجاري حتى منتصف ديسمبر.
ويشهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، والعروض المسرحية، بمشاركة عدد من فناني الوطن العربي، منهم ليلة نانسي عجرم، وتامر حسني، وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي، وأليسا وعمرو دياب، إضافة إلى أبرز نجوم الغناء في الخليج، منهم: حسين الجسمي، وأحلام الشامسي، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله.
وستتوزع أماكن الفاعليات على مواقع عدة، هي: بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.
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