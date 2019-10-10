شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تعزل قرى صبيا وتُغرق الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان) ،محمد داوود (جدة)

عزلت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة صبيا أمس قرى الوجيه وأم القضب وطناطن والمقبص وقرى ضفاف وادي شهدان، إثر جريان سيول واديي وساع وشهدان.

وكشفت غزارة الأمطار سوء البنية التحتية في معظم الطرق والشوارع بالمحافظة، بعد تجمع المياه التي أغرقت العديد منها؛ ما أدى لعرقلة الحركة المرورية.

وانتقد عدد من المواطنين تكرار مشهد غرق الطرق واحتجاز القرى مع كل موسم هطول أمطار، مطالبين بتنفيذ مشاريع لدرء أخطار الأمطار والسيول.

ووقف محافظ محافظة صبيا منصور الداود وعدد من الجهات المعنية ميدانيا على قرية الرقيعية وعدد من قرى مركز الكدمي، حيث اطلع على سير العمل فيها، موجها بتدعيم سدود الحماية وتنظيف مجاري الأودية والعبارات وإزالة المستنقع المائي لمبنى مدرسة البنات المتعثر بقرية مشلحة.

وفي السياق، دعت مديريتا الدفاع المدني في منطقتي جازان والباحة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بناء على تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تعرض بعض محافظات المنطقتين لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط البرد.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن التنبيه بدأ من أمس ويستمر إلى الأحد القادم، داعيا إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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6 مناطق موعودة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون الفرصة مهيأة اليوم (الخميس) لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والشرقية.

ولفتت في بيان لها لحالة الطقس أن الضباب سيؤثر خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/‏‏‏‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-36 كم/‏‏‏‏ساعة.

وأكدت أن أعلى درجات الحرارة اليوم تسجل في مكة المكرمة وتصل إلى 41 مئوية، المدينة المنورة والدمام وينبع والأحساء 39، الرياض 36، جدة 38.

من جهتها، استنفرت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جهودها وطاقاتها البشرية والفنيّة إثر الحالة المطرية في الأيام الماضية، لإعادة الأمور إلى طبيعتها في المواقع التي شهدت ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية والتي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وتمّ شفط المياه من الأحياء العشوائية، وإزالة المُخلّفات بأحياء النورية الشرقية والغربية، بمشاركة 1239 عامل نظافة و18 شاحنة و31 صهريج شفط و20 شيولا.