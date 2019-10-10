الجبير يستعرض العلاقات مع مسؤولين أمريكيين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعضو مجلس النواب الأمريكي رئيس لجنة الأمن الوطني الفرعية التابعة للجنة الإشراف والإصلاح الحكومي الأمريكي ستيفين لينتش، كلا على حده. وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعضو مجلس النواب الأمريكي رئيس لجنة الأمن الوطني الفرعية التابعة للجنة الإشراف والإصلاح الحكومي الأمريكي ستيفين لينتش، كلا على حده. وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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