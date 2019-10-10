شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية بـ«مسك» لـ3500 خريج وخريجة للتوظيف في 50 شركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

فتحت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، منصة رقمية لـ3500 شاب وشابة من خريجي برامجها، لزيارة معرض التوظيف الافتراضي، الذي سيجمع الراغبين في البحث عن فرص وظيفية بأكثر من 50 شركة مشاركة تعرض أكثر من 400 وظيفة.

وأكدت الأكاديمية أن المنصة المفتوحة على مدار أمس واليوم، تهدف إلى جمع خريجيها بأصحاب الأعمال من جميع أنحاء المملكة وتمكين التواصل معهم إلكترونياً.

ومن المنتظر أن يتمكن شركاء التوظيف من مقابلة الخريجين والتواصل معهم ومقابلتهم، فيما سيكون الخريجون قادرين على زيارة أجنحة شركاء التوظيف الافتراضيين والتقدم للوظائف التي يرغبونها، في حين سيوفر المعرض أدوات تواصل إلكترونية مثل الدردشة النصية والصوتية والمرئية بين الخريجين وأصحاب العمل لطرح الأسئلة والإجابة عنها.

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وتعد هذه هي النسخة الثانية للمعرض الافتراضي الذي أطلقته أكاديمية مسك بهدف ربط خريجيها بالشركة المناسبة والوظيفة المناسبة، وتوفير الراحة والمنصة العملية للقاءات والحصول على مقابلات مع العديد من الشركات لربطها بالمرشح المناسب، إذ تضمن المعرض الأول 40 شركة وأكثر من 1700 متقدم، فيما تجاوز عدد الوظائف حاجز الـ250 وظيفة.

وتعكس هذه المنصة الافتراضية حرص أكاديمية مسك على متابعة مخرجاتها وتنمية علاقاتها مع شركائها بما يسهم إيجاباً في الاستفادة من الطاقات الشابة وتوظيف قدراتها التوظيف الأفضل، إلى جانب تقديم عمل تعليمي متكامل يبدأ بالتدريب وينتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة قرنائهم على الصعيد الدولي.

يذكر أن أكاديمية مسك تعمل على إشراك المتدربين في دورات مكثفة في التخصصات التقنية، مما يضمن دخولهم سوق العمل، باعتبار أن أحد أهم أهدافها تمكين الشباب السعودي - من الجنسين - وتأهيلهم بما يكفل تسريع المسار الوظيفي، إضافة إلى التدريب على المهارات الوظيفية.

وتتمتع أكاديمية مسك بشراكات عالمية في القطاع التقني، فيما تركز على تخريج شباب ذوي معارف ومهارات عالية، ليتمكنوا من تقديم المساهمة الثمينة لمنظماتهم، وهذا يعود إلى المساهمة في تطوير نماذج قيادية في المملكة.