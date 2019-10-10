شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار في 6 مناطق.. و41 درجة في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون الفرصة مهيأة اليوم (الخميس) لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والشرقية.

ولفتت في بيان لها لحالة الطقس أن الضباب سيؤثر خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-36 كم/‏ساعة.

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وأكدت أن أعلى درجات الحرارة اليوم تسجل في مكة المكرمة وتصل إلى 41 مئوية، المدينة المنورة والدمام وينبع والأحساء 39، الرياض 36، جدة 38.

من جانبه، حذر استشاري الأطفال في صحة جدة الدكتور نصرالدين الشريف مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة التي تمر حاليا ببعض المناطق، داعيا المواطنين إلى ارتداء الكمامات الطبية الوقائية حال خروجهم من المنزل. لافتا إلى أن ذرات الغبار تعمل على تهييج الجهاز التنفسي ما يتسبب في حساسية الأنف.

وأوضح أن هناك إرشادات صحية تساعد في حماية وسلامة الناس أثناء هبوب الرياح والموجات الغبارية، منها تجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وعدم الخروج إلا للضرورة، ومتابعة أخبار النشرات الجوية عبر التلفزيون أو الإذاعة أو من خلال موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما دعا إلى منع الأطفال من اللعب في مياه الأمطار أو الاقتراب من الأعمدة الكهربائية.