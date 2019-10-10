شكرا لقرائتكم خبر عن 167112 اتصال عملاء لـ«التقاعد» في 9 أشهر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل مركز اتصال خدمة العملاء بالمؤسسة العامة للتقاعد 167112 اتصالا، خلال الـ9 أشهر الماضية (منذ بداية عام 2019 وحتى سبتمبر الماضي)، بنسبة ارتفاع بلغت 76% عن المدة نفسها من العام الماضي 2018، التي سجلت 94945 اتصالا.
وحسب إحصاءات المركز، ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 98.55%، كما زيدت أيام العمل لتغطي الأسبوع، بعدما كانت 5 أيام فقط.
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