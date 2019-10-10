شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التمرينين المختلط «جسر - 20» والمسنود «أمواج - 4» في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل)

واصلت القوات البحرية الملكية السعودية تنفيذ مناورات التمرينين البحريين المختلط «جسر - 20» والمسنود «أمواج -4»، في مياه الخليج العربي، اللذين انطلقا الأحد الماضي في الأسطول الشرقي، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، والدفاع الجوي الملكي السعودي ممثلا بمجموعة الدفاع الجوي الـ5، وسلاح البحرية الملكي البحريني.

ويهدف التمرين إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم بن محمد البلوي أن القوات المشاركة نفذت عددا من التمارين شملت تدريبات ثنائية لمشاة البحرية تركزت على السيطرة على نقاط التفتيش واقتحام المناطق المبنية وحماية القوافل أثناء عبور المناطق المبنية وطرق فرض الطوق الأمني والتدرب على القتال في المناطق المبنية، إضافة إلى تدريبات ثنائية للقوات الخاصة تركزت على التدريب على استطلاع الشواطئ واقتحام أهداف ساحلية وتطهير منصة نفط بحري من مجموعة معادية. ونفذت وحدات من القوات المشاركة الرماية بالذخيرة الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة دون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء.

يذكر أن جميع العناصر المشاركة في التدريب مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها بما يسهم في نجاح التمرين وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.